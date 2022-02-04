Türkiye Gazetesi

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Şahincili Mahallesi’nde gerçekleşen kazada G.K'nin kullandığı otomobil, M.D idaresindeki minibüs ve E.Ö'nün kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle minibüs yolda takla atarak savruldu. Diğer araçlarda ise yaşanan kaza sebebiyle büyük çaplı hasar oluştu. Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan kazazedeleri çıkartırken, kazada sürücüler ile birlikte 3 araçta yolcu olarak bulunan 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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