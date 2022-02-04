Türkiye Gazetesi

İzmir'de meydana gelen olayda, Hasan Erdoğan (25) yanındaki arkadaşı ile evinin bulunduğu sokağa geldi. Sokak ortasında dairede bulunan karısına bağırıp hakaretler savurmaya başlayan Erdoğan’ı, mahallenin 3 genci ‘sokak ortasında bağırma’ diyerek uyardı.

Bunun üzerine Erdoğan ile gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce A.D. (23) tarafından göğsünden bıçaklanan Erdoğan, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ancak tüm müdahalelere rağmen 25 yaşındaki Erdoğan kurtarılamadı.

Sokak ortasında eşine hakaretler savurup bağıran adamı bağırmaması yönünde uyaran mahalle gençleri, çıkan tartışmada adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri, kavgaya karışan şahısları tespit ederek ifadelerini almak üzere karakola götürdü. A.D., karakoldaki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti. Savcının incelemesinin ardından Erdoğan’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de vahşet! Cesedi valize koyup ateşe verdiler İzmir'de yol kenarında çıkan yangın üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü ve ateşe verilen valizden erkek cesedi çıktı.

İzmir'de 2 milyon TL'lik kaçak araç lastiği ele geçirildi İzmir'de çevirme noktasında durdurulan tır içerisinde piyasa değeri 2 milyon lira eden kaçak araç lastiği ele geçirildi.

İzmir'de 11 ilçede uyuşturucu operasyonu: 54 gözaltı İzmir'de 11 ilçede İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 54 kişiden 16'sı tutuklandı.