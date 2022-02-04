Türkiye Gazetesi

Yılda yaklaşık 700 ton cennet hurması hasadı yapılan Bilecik'te satıcıların beğenmediği hurmalar değerlendiriliyor. Başköy, Küplü ve Bekdemir köylerinde üretilen hurmalar arasından atık durumda olanlar İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen Baştacı Kadınlar Derneğine ait seralarda kurutuluyor. Yaş olarak ortalama fiyatı 5 TL'den satılan cennet hurması, kurutulunca 100 liraya alıcı buluyor.

ATIK HURMALAR ARTIK DEĞERLENİYOR

Baştacı Kadınlar Derneği Başkanı Fatma Duman, kasım ayında yaklaşık 700 ton hurma hasadı yapıldığı anlatarak, "Toplanan hurmalar tüccarlar tarafından alınıyor. Fakat bereli hurmalarımızı daha önce hep çöpe atıyorduk. Hayvanı olan hayvanına veriyor, evlerin balkonlarında kurutabildiğimizi de kurutuyoruz ya da pekmez olarak değerlendiriyoruz. Ama tonlarca hurmamız çöpe gidiyordu. Bu kurutma serası sayesinde bunun önüne geçmiş olduk. Atık hurmalarımız artık değerleniyor. Mutfaklarda yerini alıyor" dedi.

KURUSU YAŞINA GÖRE DAHA FAZLA TERCİH EDİLİYOR

Duman, "Kalan hurmalar önce soyma işleminden geçiyor, ardından saplara bağlanıyor. Sapı olmayan hurmalar da fileler yardımıyla askılara asılıyor. Bunun öncesinde kaynar kekikli suya batırıyoruz, böceklenme ve sineklenmeyi engellemek açısından. Sonrasından 1-1,5 ay kuruması bekleniyor" dedi.

"Kuru hurma yaş hurmaya göre daha fazla tercih ediliyor" diyen Duman, "Bunun nedeni de yaş hurmanın yenmesi için çok olgunlaşmış olması gerekiyor. Yenmesi biraz meşakkatli, zor bir şey. Biraz serti de ağızda burukluk veriyor. Ama kuru hurma lezzet açısından da sağlık açısından da faydalı. Özellikle lif kaynağı olduğu için bağırsak sisteminde çok faydalı bir ürün. Çocukların ellerinde atıştırmalık olarak, sağlıklı bir ürün. Hurmanın üzerinde görmüş olduğunuz beyazlık içindeki kendi pudrasının yani şekerinin dışarıya salımı. Bu şekilde beyazladıktan sonra biz satışa başlıyoruz" dedi.

ÇİKOLATA YERİNE KURUTULMUŞ HURMA

Dernek üyesi Asiye Diyar Varoğlu ise, "Bu hurmalar ağaçtan topladığımız zaman yerlere düşüyor ve zedeleniyor. Daha önceki yıllarda biz bunları çöpe atmak zorunda kalıyoduk. Bunları değerlendirmek amacıyla soyduk, kuruttuk ve yenilebilir bir hale getirdik. Kahve yanında, çocuklara yedirdiğimiz zaman çok daha faydalı oluyor. Şekerli yiyecek, çikolata vermek yerine biz bunları veriyoruz. Kahvenin yanında mükemmel bir şey. Misafirlerimize de ikram ediyoruz. Hatta tatillerimize götürüyoruz. Her yere götürüyoruz. Yiyen de çok memnun kalıyor" dedi.

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