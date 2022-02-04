Türkiye Gazetesi

Elazığ’da iki hafta boyunca etkili olan kar yağışı ilginç ve güzel görüntüleri de beraberinde getirdi. Harput Mahallesi'nde garsonluk yapan 45 yaşındaki Murat Çevik, birkaç arkadaşının da yardımıyla kardan araba yaptı. Çevik arabayı ağaç dalları ve çeşitli eşyalar ile süslerken, kardan arabaya el arabasının tekerleklerini, aynalarına da mutfakta bulunan süzgeçleri taktı.

200 BİN LİRA FİYAT BİÇTİ

Her gün arabasının temizliğini yapan Çevik, aynı zamanda eriyen yanlarını da karla doldurarak bakımını yapıyor. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören araba sahibi tarafından, sosyal medyadan gelen bir teklif üzerine 200 bin lira değer biçildi.

GÜNEŞ GÖRÜNCE ERİYEN ARABAM VAR

Kardan arabanın mimari Garson Murat Çevik, "Kış aylarında yoğun bir şekilde kar yağdığı için fazla müşteri gelmiyor. Biz de bu boşlukta canımız sıkıldı ne yapalım, ne edelim diye düşünürken bende tutum bir araba yaptım. Yıllardır arabam yok, dedim modifiyeli bir araba yapayım nasıl olur. Şu an güneş görünce eriyen bir arabam var. Tekerlekleri de gerçek el arabasından çıkardık. Aynalarını da süzgeçten yapıp taktım. Gelen müşteriler de beğenip resim çekiyorlar. Beş saatimi aldı yapması. Kar kütlesi vardı ancak azdı bizde etraftaki karları toplayıp üzerine bırakıp ince ince kesip en sonda ayarlamaları yapıp ortaya böyle bir araba çıktı. Camlarını siliyorum her gün eriyen taraflarını dolduruyorum bir süre daha kalacak ama hava açıldı bundan sonra yağış olmazsa arabam 3 gün sonra yok. Arabayı whatsappa attım kayıtlı olanlar kaç lira olduğunu sordular hatta patronum bile ne kadar olduğunu sordu ben de 200 bin lira ancak güneş gördü mü eriyor dedim” dedi.

65 BİNE İLAN VEREN DE OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde bir başka kişi de kardan araba yaparak satışa sunmuş ve çok arayan olunca şu sözleri söylemişti;

Emre Esenlikçi, "Karları 5 arkadaşımla beraber iş yerimin önüne topladık. Yaklaşık 1 günümüzü aldı ve herkes gerçek sandı. İlan vererek espri yaptım, malum piyasada araç fiyatları da belli. İlandan sonra Adana'dan, Urfa'dan bayağı bir arayan oldu, 'Araç satılık mı?' diye soruyorlar. Aracı nasıl yaptığımızı da sordular. Bu tamamen hayal gücü ile alakalı bir durum. Çocukluktan beri araba üzerine çalışıyorum. Arabalarla uğraşmayı seviyoruz. Bu model arabanın piyasası 100 bin lira, ben uygun olsun diye 65 bin lira fiyat yazarak ilan verdim. Telefonlarım sürekli çalınca ilanı kaldırdım. Arabanın kardan olduğunu izah ettim ama arabanın içinin fotoğrafını istiyorlardı. Çünkü çok gerçekçi oldu" şeklinde konuştu.

Otomobil satışları düştü Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 oranında azaldı.