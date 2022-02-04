Türkiye Gazetesi

Yozgat-Ankara yolu Buruncuk köyü mevkiinde meydana gelen kazada, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği tespit edilirken 5'i ağır 34 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Şarampole devrilen yolcu otobüsünde bulunan 5'i ağır olmak üzere 34 kişi yaralandı. 1 kişi ise hayatını kaybetti.

Yaralılar Yerköy Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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