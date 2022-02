Türkiye Gazetesi

Kebabın başkenti olan Adana’da günlük et tüketimi ağızları açık bıraktı. Tescilli Adana kebabını tatmak için ülke ve şehir dışından akın edilen kentte, et tüketimi 80 tona ulaştı.

80 BİN TON ET TÜKETİLİYOR

Kentte günlük et tüketimi 80 bin tona ulaşmış durumda. Bunların 30 tonu büyükbaş hayvan olurken, 50 ton da küçükbaş hayvan eti tüketiliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, kırmızı et sıkıntısının olmadığını belirterek, “İlimizde 250 bin civarında büyükbaş hayvanımız var. 1 milyon civarında da küçükbaş hayvanımız var. Adana et tüketiminde Türkiye’de en ön sırada olan illerden birisi. Adana’nın markalaşan kebabıyla birlikte de et tüketimi daha ön plana çıkıyor” açıklamasında bulundu.

“HEM ÜRETİYORUZ HEM TÜKETİYORUZ”

Tüketimle beraber üretiminde olduğunu belirten Tekin, “Son dönemlerde ilimizden hayvan ihracatı da yapıyoruz ve bu da döviz kazandırması için önemli bir konu. İlimizde yaptığımız Lezzet Festivali’nin çok büyük etkisi var. Pandemiden sonra bu sene yapılan festival, olaya ciddi bir ivme kazandırmış ve et tüketimini arttırmıştı” ifadelerini kullandı.