Türkiye Gazetesi

Ataşehir'de işten eve dönerken Can Göktüğ Boz tarafından vahşice katledilen mimar Başak Cengiz cinayetinde bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Tüm ülkeyi derinden sarsan olayda bilirkişi, Boz'un kendisini takip ettiğinden şüphelenen Cengiz'in karşı kaldırımda yürüyen Boz'a doğru baktığını, bu şekilde katiliyle göz göze geldiğini belirtti. Vahşeti tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren rapor, Türkiye'yi bir kez daha ağattı.

ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Sabah'ın haberine göre, bilirkişi raporunda Cengiz, karşı kaldırımında yürüyen Boz'un kendisini takip ettiğinden şüphelenerek durup onun bulunduğu alana doğru dikkatle baktı. Yani maktul, az sonra öldürüleceğinden habersiz şekilde katiliyle göz göze geldi. Yapılan tespite göre katil Can Göktuğ Boz uzaktan gözüne kestirdiği kurbanı Başak Cengiz'i adım adım ve çok yakından takip etti.

EYLEM 29 SANİYE SÜRDÜ

Raporda yer alarak vahşetin boyutunu gözler önüne seren bir diğer cümle ise "Sanığın eylemi kamera saatine göre 29 saniye sürdü. Kılıçla vurma eylemine durmadan ve duraksamadan devam ettiği tespit edildi" oldu. Saldırı için Başak'ın en tenhada olduğu ve en savunmasız anını bekleyen Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in vcudunda kılıç ile uyumlu çok sayıda kesi bulundu.

SANİYE SANİYE CİNAYETİN TOMOGRAFİSİNİ ÇEKTİ

Önümüzdeki ay ilk duruşması yapılacak dava kapsamında İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, vahim olaya ilişkin kan donduran görüntülerin bilirkişiye gönderilerek geniş ölçekli netleştirme yapılarak grafikli görüntülü çözüm raporu aldırılmasına hükmetti. Bu kapsamda bilirkişi, detaylı bir rapor hazırladı. Saniye saniye cinayetin tomografisini çekti. Raporda sanığın giriş çıkış yaptığı site, talihsiz kadının sokağa giriş yaptığı ve olayın gerçekleştiği bölgenin krokisi çıkarılırken, adım adım cinayete nasıl gidildiği anlatıldı. Rapora göre, ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Can Göktuğ Boz, elinde siyah bir çantayla ikamet ettiği binadan çıkış yaptı, güvenlik kulübesinden geçerek sokağa çıktı.

KATİLİYLE GÖZ GÖZE GELDİ

Saatler 18.23'ü gösterdiği sırada Başak Cengiz de sokağa giriş yaptı. Bu sırada katil Boz ise genç kadının bulunduğu tarafa baktı. Bu dakikadan itibaren de sürekli onu gözlemledi. Karanfil Sokak'ta kaldırımda yürüyen Cengiz, karşı kaldırımında yürüyen Boz'un kendisini takip ettiğinden şüphelenerek durup onun bulunduğu alana doğru dikkatle baktı. Sanık, maktulün durması ile durakladı. Yani maktul katiliyle göz göze geldi ancak bundan habersizdi.

29 SANİYE, DURMADAN, DURAKSAMADAN EYLEMİNE DEVAM ETTİ

Başak Cengiz yürümeye devam edince Can Göktuğ Boz ise koşarak onun bulunduğu kaldırıma geçti. Cengiz bu sırada telefonuna bakarken Boz da arkasından yürümeye ve yaklaşmaya başladı.Çantasından kılıcı çıkaran cani çantayı yere attı ve iyice maktule yaklaşmaya başladı. Bu esnada dosyanın mağduru olan Kaan Ağca'nın da görüntü açısına girip olay yerine doğru koştuğu sırada sanığın mağdura da kılıcı kaldırarak baktığı kaydedildi. Daha sonra koşarak uzaklaşan caninin hiçbir şey olmamış gibi elinde kılıçla güvenlik kulübesinin yanından site içine giriş yaptığı ve bu sırada kulübede insanların da olduğu görüldü. Kare kare, saniye saniye vahşi cinayetin öncesi, o an ve sonrasının anlatıldığı rapor, "sanığın eylemi kamera saatine göre 29 saniye sürdü. Kılıçla vurma eylemine durmadan ve duraksamadan devam ettiği tespit edildi" cümleleri ile son buldu.

Başak Cengiz cinayetinde hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı Ataşehir'de 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti. Boz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Şüphelinin olaya tanık olarak başka bir şahsı da, “Yaklaşma sana da saplarım” diyerek tehdit ettiği öğrenildi.

Mimar Başak Cengiz'i katiline müebbet hapis istemi Ataşehir'de 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Müslüme'nin dedesi ile Başak Cengiz'in katili aynı hapishanede Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dedesi Hasan Yağal, İstanbul'da samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz'un da tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındı.