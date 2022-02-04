Türkiye Gazetesi

Beyoğlu'nda parfüm satıcıları turistleri şoka uğrattı. Olay geçtiğimiz günlerde İstiklal caddesi üzerinde gerçekleşti. Cadde üzerindeki parfüm satıcıları parfüm alması için bir turiste yaklaştı ve turist parfüm almak istemediğini belirterek bunu ifade etti. Duruma sinirlenen parfüm satıcısı turisti tekme tokat döverek, başında parfüm şişesi kırdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganları yakalanması için çalışma başlattı.

Turiste saldıran şahıslar polis tarafından kimlikleri belirlenerek gözaltına alındı.

SALDIRGANLARIN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Kamera görüntülerini inceleyen ekipler üç zanlının kimliğini tespit etti. M.Ş., F.P. ve I.G. isimli zanlılar polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlılar hakkında turistleri şikayetçi olmaması üzerine kabahatler kanununa göre işlem yapılarak ceza kesildi.