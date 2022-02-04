Türkiye Gazetesi

Yüreğir ilçesinde sabah saatlerinde çöp toplayan görevliler elektrik direğinin dibinde yüzü kanlar içinde, gözleri morarmış, üstü başı ıslak bir şahıs gördü.

Görevliler durumu şahsın bırakıldığı yerin en yakınındaki eve haber verdi.

Vatandaşlar dışarı çıkıp şahsa doğru yaklaştıklarında fırında çalışan komşuları 45 yaşındaki Cengiz Kılıç, olduğunu fark etti. Vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Bu arada, eşi Hanife Kılıç’a (40) da haber verildi. Olay yerine gelen kadın, kocasını tanıyamadı. Daha sonra kocası olduğunu fark edince şok oldu. Olay yerine gelen ambulans Kılıç’ı Adana Şehir Hastanesine sevk etti. Kılıç’ın gece boyunca darp edildiği, kafatasında ve boynunda kırıklar olduğu, ayrıca Kılıç’ın sabaha kadar ıslatılarak dövüldüğü belirlendi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Kılıç şimdi hayatta kalma mücadelesi veriyor. Polis ise olayın şüphelisi olduğu öne sürülen fırın sahibini arıyor.

KOCASINI GÖRÜNCE ŞOKU YAŞADI

Kılıç’ın eşi, yaşadığı olayı gözyaşları içinde şöyle anlattı:

“Komşumun torunu uyandırdı beni, durumu anlattı şaka yapıyor sandım. Eşimi getirip köşeye bırakmışlar. Gittiğimde çok kötü durumdaydı, ben tanıyamadım. Bu benim eşim mi dedim inanamadım. Her tarafı mosmor olmuştu tanınmayacak şekildeydi. İşkence yapmışlar öldü sanıp bırakmışlar. Kıyafetleri sırılsıklamdı ne yaptıklarını bilmiyorum. Eşimi köşede temizlik işçileri bulmuş ve komşuya haber vermişler. İlk gittiğimde şöyle baktım ve dedim ki bu benim kocam mı, hiç tanınmayacak haldeydi. Kocamı fırıncı dövmüş.”