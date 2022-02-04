Türkiye Gazetesi

Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesi Adalar mevkiinde, 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede bir sitede uzun süredir kimsenin oturmadığı metruk tripleksin çatı katında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

KOKU GELDİĞİNİ FARK ETTİM

Cesedi, sitenin yakınında ikamet eden ve kuş avlamak için metruk binaya giren Tuncay Kılınç isimli genç buldu. Ağaçtaki kuşları vurmak için binanın çatı katına çıktığını belirten Kılınç, “Çatı katına çıktığımda dolap şeklinde sürgüyle kapalı bölüme farelerin girip çıktığını ve koku geldiğini fark ettim. Kapağı açtığımda parçalanmış yatak ve battaniyeyi gördüm. Battaniyeyi kaldırdığımda tüfekle cesedi gördüm. Hemen jandarmayı arayıp haber verdim” dedi.

KİMLİK BULUNAMADI

Tuncay Kılınç’ın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından kimliği belirsiz ceset önce Manavgat Devlet Hastanesine, ardından da Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

CESEDİN YANINDA TÜFEK BULUNDU

Üzerinde kimlik bulunmayan, ölümünün üzerinden uzun bir süre geçtiği için çürümüş halde bulunan cesedin yanında tüfek de bulundu. Bölgede cesedin bulunduğu bina gibi birçok metruk bina bulunduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerin bu binalarla ilgili sahibi olmayanların yıkılması, sahibi olanların da sahiplerine yazı yazılması gerektiğini dile getirdi.

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