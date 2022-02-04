Türkiye Gazetesi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 80 yaşındaki Emin Y.’nin bakıcısı Rezzan Yılmaz, yemek götürmek için yaşlı adamın eve gitti. Evin kapısını açmayan adam telefonlarada cevap vermeyince yakınları hayatından endişe duyularak ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eve balkondan giren itfaiye ekipleri, yaşlı adamı uyurken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Emin Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Balkona çıkan Emin Y., 2-3 gündür uyuyamadığını, bugün uykuya daldığını ve sesleri duymadığını belirtti.

3 gündür uyuyamadığı için haber alınamayan 80 yaşındaki adam için endişelenen yakınları uyuduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı.

'MERAK ETTİĞİMİZ İÇİN EKİPLERİ ARAMAK ZORUNDA KALDIK'

Emin Y.'nin bakıcısı Rezzan Yılmaz konuyla ilgili "Uyuyakalmış, çok aradım telefonla ama duyuramadım. Amca arayıp yemek istedi, bende çorba yapıp getirdim kapıya vurduk ama duyuramadık. Bizde merak ettiğimiz için ekipleri aramak zorunda kaldık" dedi.

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