Türkiye Gazetesi

Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Orhan Kılıç'ın kullandığı tırın, Çavuşköy kavşağında Manavgat istikametinden Alanya istikametine giderken kavşaktan dönmekte olan Süleyman Manuş'un kullandığı otomobille çarpışması sonucu meydana geldi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araç sürücüsü Süleyman Manuş ile otomobilde yolcu olarak bulunan ve kimliği belirlenemeyen bir kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan bir çocuk ise yaralandı.

Ordu'da zincirleme kaza: 9 yaralı Ordu'da , iki otomobil ile bir minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında minibüs takla atarak savruldu. Kazada 3 araç içinde bulunan toplam 9 kişi yaralandı.

Feci kaza! Sürücü öldü, etraftakiler aracını yağmaladı Meksika’da kaza yapan tır sürücüsünün hayatını kaybetmesinin ardından tırdaki ürünler yağmalandı.