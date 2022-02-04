Türkiye Gazetesi

Siirt'te yaşayan 24 yaşındaki genç kız, son iki ayda 15 kilo verirken şiddetli karın ağrıları da yaşamaya başladı.

Soluğu hastenede alan genç kızın midesine endoskopi ile bakan hastanenin genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Murat Özmen, yaptığı kontrolde hastanın midesinde bir kitleye rastladı.

MİDESİNDEN ÇIKANLARA DOKTORLAR BİLE ŞAŞIRDI

İşlemlerin ardından ameliyata alınan genç kızın midesinden tam 1,5 kilogram saç kılı yumağı çıkarıldı.

1 saat 15 dakikalık dakika süren ameliyatın ardından açıklamalarda bulunan Opr. Dr. Murat Özmen, 32 yıllık uzmanlık hayatında saç kılı yumağından oluşan bu kadar büyük kitleye ilk defa rastladığını söyledi.

Taşlaşmış hale gelen saç kılı yumağını endoskopi yöntemiyle çıkarma veya ilaçla eritme şansı olmadığını belirten Özmen, "Tüm mideyi ve on iki parmak bağırsağını kaplayan taşlaşmış bir kitleydi. Ameliyatta total olarak çıkardık. Şu an hastamız şifaya kavuştu. Genel durumu gayet iyi. İnşallah iki gün içinde hastayı taburcu edeceğiz." dedi.

"Ben 32 yıllık cerrahım. Daha önce bu tür vakalarla karşılaştım, fakat bu kadar büyüğünü görmemiştim." diyen Özmen, uzun yıllar yenilen saçların midede taşlaşabileceğini söyledi.

ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİYOR

Tıp literatüründe trikofaji olarak geçen ve dürtüsel bir hastalık olan saç yeme hastaları özellikle stres altındayken yakalıyor. Saç koparma ile başlayan süreç saç yeme ve sonrasında karın ağrısı şikayetleri ile son buluyor. Bir tür dürtüsel bozukluk olan trikofaji hastalığı ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.

2017 yılında da İngiltere'de trikofaji hastalığına yakalanan genç bir kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.