Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yangın çıktı.İnkılap Küçüksu Caddesi'ndeki cezaevinde çıkan yangının sebebi henüz belirlenemedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İçeride bulunanlar hemen dışarı çıkarıldı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

20 MAHKUM HASTANELİK OLDU

Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “04.02.2022 günü saat 17.20 civarında Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yangın çıktığının öğrenilmesi üzerine derhal gerekli güvenlik önlemleri alınarak yangına müdahale edilmiştir. Yangından etkilenen 20 adli hükümlü sağlık kurumlarına sevk edilerek tedavi altına alındı. Diğer hükümlüler de muhtemel tehlikelere karşı güvenli ortamlara aktarıldı." denildi.



BAKANDAN AÇIKLAMA GELDİ



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul Ümraniye E Tipi Cezaevi'nde bir koğuşta çıkan yangın söndürülmüştür. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangından etkilenen 1 infaz koruma başmemuru, 20 tutuklu ve hükümlü hastaneye kaldırılmıştır. Hiç kimsenin hayati tehlikesi yoktur. Her şey kontrol altına alınmıştır” ifadelerine yer verdi.



Bakırköy Metro İstasyonu'nda yangın paniği Yenikapı Ataköy metro hattı Bakırköy İstasyonu’nda metro vagonundan duman çıkması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken yapılan kontrollerde bir yanma durumuna rastlanmadı.

Tedavi için geldiği hastanenin yangın merdiveninde donarak öldü Yozgat'ta bir hastanenin yoğun bakımında yatan hasta, çıktığı yangın merdivenlerinde can verdi. Kadının donarak öldüğü düşünülüyor.