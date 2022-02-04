Türkiye Gazetesi

Kocaeli'de bir geri dönüşüm fabrikasının sahibi olduğu öğrenilen İzzet Tanrıkulu, cuma namazı çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Olay, İzmit Sanayi Mahallesi Gençler Sokak'ta meydana geldi. İş adamı İzzet Tanrıkulu, cuma namazından çıktıktan sonra aracına bineceği sırada kimliği tespit edilemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tanrıkulu ayağından yaralanırken, şüpheli ya da şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan İzzet Tanrıkulu, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından özel bir hastaneye götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, İzzet Tanrıkulu'nun geçtiğimiz günlerde Çayırova ilçesindeki iş yeri de kurşunlanmıştı.



7 kurşunla vurulan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan ölmeden önce yürek yakan sözler: Lütfen beni kurtarın Ece Erken’in eşi, Eski Beşiktaş yöneticisi ve Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı saldırı sonucu dün gece hayatını kaybetti. Ece Erken'in yakın arkadaşı Bircan Bali sunuculuğunu yaptığı programda Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözlerinin "Lütfen beni kurtarın" olduğunu açıkladı.



Beşiktaşlı eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti Eski Beşiktaş yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.