Türkiye Gazetesi

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kar hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor, özellikle Bitlis’te de hayat durma noktasına geldi. Günlerdir belli aralıklarla yağan karın ağırlığına dayanamayan Hizan Yatılı Bölge Okulu bahçesinde yer alan halı sahanın çatısı çöktü, 3 çocuk yaralandı.



Olay sonrası bölgeye 112, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Hizan Belediye itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi. Yaralı çocuk bulunduğu yerden çıkarılarak Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Belediye ekipleri çatısı çöken halı sahada dışarıdan birilerinin olma ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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