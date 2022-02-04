Türkiye Gazetesi

Yabancı uyruklu kadın kocasını falçatayla karnından yaraladı. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu S.M.A.T.(39) adlı kadın tartıştığı kocasını falçata ile karnından yaraladı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, S.M.A.T. ise Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.