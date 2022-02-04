Türkiye Gazetesi

İstanbul'da yaşayan Murat K, 20 Ocak günü ortadan kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı. Olayın araştırılması için 15 kişilik özel bir ekip kuruldu. Ekip, şu detaylara ulaştı:

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memurları Erdem Ö. ve Fatih E, Murat K'yi kaybolduğu gün Maltepe Zümrütler Mahallesi'nde gözaltına aldı. Görevliler, şahsı Emniyet'e götürmek yerine bir saat sonra Şişli Çağlayan'da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen Baybaşin Ailesi'ne para karşılığında teslim etti. Bunun ardından Murat K'nin telefonuna ulaşılamadı ve ortadan yok oldu.

Bu durum sonrası güvenlik güçler, telefon sinyalleri ve HTS kayıtlarını kapsamlı şekilde incelemeye aldı. Kayıp şahsın telefonundan en son sinyalin Büyükçekmece ilçesine bağlı Pınartepe Mahallesi'ndeki boş bir araziden geldiği belirlendi. Polis, salı gününden itibaren aramalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Bugün, arazide bulunan bataklıktaki sular vidanjör yardımıyıla çekildi. Bu esnada, vidanjöre bir ceset takıldı. Sağ kolunda kelepçe olduğu görülen cesedin Murat K'ye ait olduğu belirlendi, otopsi için Adli Tıp'a kaldırıldı.

Öte yandan, güvenlik güçleri. polis Erdem Ö. ve Fatih E. ile Baybaşin Ailesi fertlerinden Yavuz Y, Mehmet Emin B, Habip B, Faysal G, Hasan A, Tahsin C, 21. Dönem Demokratik Sol Parti (DSP) Milletvekili olan Abdülsamet T'yi gözaltına aldı.

Emniyet'teki sorguları tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan iki polis ile birlikte Yavuz Y, Mehmet Emin B, Habip B, Faysal G. ve Hasan A. tutuklandı. Abdülsamet T. ve Tahsin C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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