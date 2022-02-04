Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'daki kazada cenaze aracı devrildi, 2 görevli yaralandı. Müslüm E. idaresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait 59 DD 112 plakalı cenaze aracı, İsmetpaşa ile Karaağaç mahalleleri arasındaki yolda devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta bulunan mezarlık görevlileri Murat K. ile Ünsal F. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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