Türkiye Gazetesi

Traktör kazası yine bir cana mal oldu. Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 60 yaşında olduğu öğrenilen bir sürücü, anlık dikkatsizlikle aracının kontrolünü kaybetti. Feci kaza sonrası ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan tüm müdehalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

Kaza, Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çatak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cafer Kocabıyık (60) idaresindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kocabıyık, buradan Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cafer Kocabıyık hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

62 yaşındaki sürücü traktörün altında kalarak hayatını kaybetti Ordu’nun Ulubey ilçesinde devrilen traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza yapan arkadaşına yardıma gitti: Traktörün altında kalarak hayatını kaybetti Sivas’ta kullandığı özel aracıyla yoldan çıkan Ali Şahin arkadaşından yardım istedi. Kaza yapan arkadaşının yardımına koşan Akay Kara, kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Kayan traktörün el frenini çekmek isterken tekerin altında kaldı Balıkesir’in Gömeç ilçesinde kayan traktörünün el frenini çekmeye çalışırken traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kullandığı traktör sonu oldu Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir traktör devrildi. Altında kalan sürücü feci şekilde öldü.

Kontrolden çıkan traktör devrildi: Sürücü öldü Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

14 yaşındaki çocuk, sürdüğü traktörün altınca can verdi! Hatay'da ihmalkarlığın sonu ağır oldu. 14 yaşındaki bir çocuğun kullandığı traktör, takla attı. Çocuk öldü.