Türkiye Gazetesi

Sinop’ta iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişiyi tabancayla öldürüldü. Katil ise darp sonucu yaralandı. Şahıs, tedavi altına alındığı Samsun'daki hastanede polis tarafından gözaltına alındı.

HASTANEDE GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde bugün İbrahim K. ve amcası Şerafettin K. ile Tuncay D. arasında kavga çıktı. Kavgada amca ve yeğeni tabancayla vurarak yaralayan Tuncay D., kendisi de darp sonucu kafasından yaralandı. Ambulansla Durağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim K. ve Şerafettin K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Darp sonucu yaralanan katil zanlısı Tuncay D. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Samsun'daki hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan Tuncay D. için Samsun polisi ve Sinop polisi hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Tuncay D., hastanenin arka kapısından çıkartılarak polis aracı ile Durağan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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