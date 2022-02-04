Türkiye Gazetesi

Zonguldak’ın Çatalağzı beldesinde belediyede görevli olarak çalışan şahıs, garajda mesai arkadaşları tarafından ölü olarak bulundu.

MESAİ ARKADAŞLARI TARAFINDAN BULUNDU

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Çatalağzı beldesinde belediye garajında meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde 16:00 vardiyasına işe giden Salih Küçüker'den bir süre sonra haber alınamadı. Mesai arkadaşları tarafından aranan Küçüker garajda ölü olarak bulundu. Küçüker için bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Salih Küçüker’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekiplerin incelemesinin ardından belediye personeli Küçüker’in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

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