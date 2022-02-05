Türkiye Gazetesi

Zeytinburnu'nda bir iş yerinde yangın çıktı, müdahaleye gelen 3 itfaiye eri dumandan zehirlendi. Öte yandan ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın, saat 21.30 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi üzerinde bulunan üç katlı iş yerinin giriş katında çıktı. Tekstil atölyesi olarak kullanılan dükkanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören civardaki vatandaşlar itfaiye, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerinden üç kişi dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının çıkışın nedeni ile ilgili ekipler geniş çaplı inceleme başlattı.

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