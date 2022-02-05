Sivas'ta arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralanarak hastanelik oldu. Olay gece yarısı Yenidoğan Mahallesinde meydana geldi. Dört arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce B.K. (24) bıçakla, C.F.(25), H.H.Ç. (24) ve A.A.(25)’yı yaralayarak kaçtı. Üç yaralı ambulanslarla Sivas’ta ki hastanelere kaldırıldı. C.F’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Görgü şahitlerinin ifadesine göre B.K.’nın olay yerinden otomobille ayrıldı. Zanlının bulunması için çalışma başlatıldı.
17 yaşındaki genç kız tartıştığı şahıs tarafından 5 yerinden bıçaklandı Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşanan olayda 17 yaşındaki genç kız tartıştığı şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 5 yerinden bıçaklandığı öğrenilen kız hastaneye kaldırıldı.
Kavgada bıçaklandı, kaçmaya çalışırken bayılıp düştü Kayseri’de, kavga ettiği şahıslar tarafından bıçaklanan vatandaş, kaçmaya çalışırken kan kaybetmeye başlayınca cami bahçesinde bayılıp kaldı.
Sivas'ta arkadaşların kavgası kanlı bitti, 3 yaralı var
Sivas’ta yaşanan olayda arkadaşlar arasında çıkan kavga kanlı bitti, 1’i ağır 3 kişi bıçakla yaralandı.
Sivas'ta arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralanarak hastanelik oldu. Olay gece yarısı Yenidoğan Mahallesinde meydana geldi. Dört arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce B.K. (24) bıçakla, C.F.(25), H.H.Ç. (24) ve A.A.(25)’yı yaralayarak kaçtı. Üç yaralı ambulanslarla Sivas’ta ki hastanelere kaldırıldı. C.F’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Görgü şahitlerinin ifadesine göre B.K.’nın olay yerinden otomobille ayrıldı. Zanlının bulunması için çalışma başlatıldı.
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