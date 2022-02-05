Türkiye Gazetesi

Meteorolojiden alınan verilere göre Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde ise kar şeklinde yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI 4 DERECE ARTACAK

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise batı kesimlerde güney ve güneybatı, doğu bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 3

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 7

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14

Adana: Parçalı ve az bulutlu 15

Antalya: Az bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10

Trabzon: Çok bulutlu, doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, iç kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 7

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 7