Türkiye Gazetesi

İstanbul Bağcılar'da oturan arkadaşına misafirliğe giden Rüzgar Topçu, aracını park ederek arkadaşının evine çıktı. Bu sırada araca yanaşan hırsızlar, aracın camını kırarak içerisindeki elektronik aksamı çalarak kayıplara karıştı.

Aracına geri gelen Topçu, aracının camlarının kırıldığını ve aksanın çalındığını fark etti. Araçtan yaklaşık 10 bin TL’lik malzemenin çalındığı öğrenilirken, hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

"HIRSIZLA KARŞILAŞABİLİRDİM"

Yaşananları anlatan Rüzgar Topçu, "Bağcılar Kirazlı Mahallesi’ndeydim, misafirliğe gitmiştim. 10 saniye içerisinde gerçekleşen bir durum. Birisi beni aradı ve arabamın camının kırıldığını söyledi. Ben 5 dakika erken insem belki hırsızla burun buruna geleceğim. Küçük meblağlar için insanların canı sıkılıyor. İlk defa oraya misafirliğe gittim, başıma böyle bir şey geldi. Ama sürekli oluyormuş orada bu tarz konular. Ben hırsızla karşılaşabilirdim, bana zarar verebilirdi. Durduk yere başımız yanacaktı" dedi.

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