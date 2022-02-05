Türkiye Gazetesi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Karagedik Mahallesinde 13 Şubat 2019 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre 69 yaşındaki Mulla Ala ile 67 yaşındaki Hüsne Ala çiftlerinden haber alamayan kızları Selver Ala evlerine gitti. Kapıyı çalmasına rağmen açmayan ve telefonlara bakmayınca durumdan şüphelenen genç kadın akrabalarına haber verdi.

YATAK ODASINDA ÖLÜ BULDU

Kapı kilitli olduğu dut ağacından tırmanıp evin balkon kapısından giren erkek akrabaları çifti yatak odasında ölü halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri çağrıldı. Olayın bir gün önce akşam saatlerinde meydana geldiği kadında 8 bıçak erkekte ise 11 bıçak darbesi olduğu çiftin kan kaybı sonucu öldüğü tespit edildi.

SENETLERİ KARIŞTIRILMIŞ

Olay yerinde parmak izi ve DNA örnekleri alan jandarma ekipleri evin giriş kapısının arkadan sürgü ile kilitli olduğunu, evden hiçbir şeyin çalınmadığını sadece hayvan alım satımı yapan Mulla Ala'nın yaptığı senetlerin karıştırıldığı görüldü. Bir gün sonra karı koca toprağa verildi. Jandarma ise olayı çözmek için çalışma başlattı ancak yapılan çalışmalara rağmen karı kocanın katilleri bir türlü bulunamadı.

3 YILDIR ANNE BABASININ KATİLİ DIŞARIDA

Ala çiftinin oğlu Mesut Ala, anne ve babasının katillerinin hala bulunamadığını ifade ederek, "Bizim şüphelendiğimiz kişiler var ama kolluk kuvvetleri tarafından araştırıldı ve bir sonuca varılamadı. Kolluk kuvvetleri olarak mücadele ettiler ama yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Özel ekip istedik, talebimiz yerine gelmedi. Aradan 3 yıl geçti, halen bir icraat yok.”

KATİLİ BULANA 1 MİLYON LİRA ÖDÜL

Mesut Ala, katillerin yerini ihbar edenlere 1 milyon lira ödül vereceğini ifade ederek, “Bu kesinlikle şaka değil, katil ya da katilleri gören, duyan ve bilen kim varsa hiç çekinmeden polis ya da jandarmaya giderek ihbarda bulunsun. İhbarı gerçekleştiren kişiye kolluk kuvvetleri önünde parasını vereceğim. Para konusunda hiç şüpheye düşmesinler, şaka olarak söylemiyoruz, kesinlikle ciddiyiz. Gelip 1 milyon lirasını alsın. Kesinlikle gören ya da duyan vardır ama ihbar etmeye korkuyordur. Ben şuna inanıyorum hiçbir cinayet kusursuz değildir. Bunda da bir hataları vardır ama biz göremiyoruz. Para kıymetli, belki ihbarcı şahısları cezbeder diye düşündüm. Gönül ister ki daha fazla vereyim, çünkü annem ile babamı maddiyatla asla ölçemem” dedi.