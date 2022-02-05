Türkiye Gazetesi

Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir eden Orhan K.'nın kullandığı tır, Çavuşköy kavşağında Manavgat istikametinden Alanya istikametine giderken kavşaktan dönmekte olan Süleyman Manuş'un kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Süleyman Manuş ve otomobilde bulunan eşi Sevda Manuş olay yerinde yaşamını yitirirken, 5 yaşındaki torunları Özgür Hidayet İbret yaralandı.

Manuş çiftinin cenazeleri, Manavgat Devlet Hastanesi'nde cumhuriyet savcısı, adli tabip ve Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

TORUNUNU DOKTORA GÖTÜRMÜŞTÜ

Aslen Adana'nın Ceyhan ilçesinden olan Süleyman ve Sevda Manuş çiftinin çocuklarıyla birlikte uzun yıllardır Alanya’nın Avsallar ilçesinde yaşadığı, 5 yaşındaki torunları Özgür Hidayet İbret’i Antalya’da doktor kontrolüne götürdükten sonra Avsallar’a dönerken kaza yaptıkları öğrenildi. Manuş çiftinin, Avsallar’a giderken yollarının üzerinde Çavuşköy’de bulunan bir tanıdıklarını ziyaret etmek amacıyla kavşaktan Çavuşköy’e döndükleri belirtildi.

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