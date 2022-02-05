Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Vişne Caddesi’nde meydana geldi. Trafikte çekilen görüntüler şaşkınlık yarattı. Görüntülerde 5 kişinin aynı motosikletle gezintiye çıktığı görüldü.

BİR MOTOSİKLETE 5 KİŞİ BİNDİLER

Motosikletin üzerindeki 5 kişiden 1’inin de bebek olduğu bu tehlikeli yolculuk korku dolu gözlerle izlendi. Şaşkınlık yaratan tehlikeli yolculuk saniye saniye kameraya kaydedildi. Vatandaşların korkuyla izlediği yolculukta en arkada oturan kişinin ise düşme noktasına geldiği görüldü. Gözlerine inanamayan vatandaşlar, 'bu kadarına da pes' dedi.