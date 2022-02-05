Türkiye Gazetesi

Bursa'ya bağlı Uludağ oteller bölgesindeki bir çeşmeden su almak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturuyor. Ayı çeşmesinden su alabilmek için buz gibi soğukta sıra bekleyen vatandaşlar bu suyun lezzeti ve kalitesiyle damaklarda unutulmaz tat bıraktığını söylüyor.

Lezzetli ve özel olduğu vurgulanan suyu almak isteyenler bidonlarını kapıp eksi 10 dereceyi bulan soğukta saatlerce su doldurmak için bekliyor. Dondurucu soğukta bekleyenlerden bazıları ise soğuğa dayanamayıp geri dönüyor.

Çeşmenin bazen kesilip tekrar akması ve suyunun az olması sebebiyle insanlar uzun süre su doldurmak için bekliyor. Su dolduranlar soğuk havaya rağmen bu lezzetli sudan vazgeçmiyor. 1 metreyi geçkin karın olduğu bölgede dondurucu soğuk etkili oluyor.

Uludağ'da bidonunu kapan bu çeşmeye gelerek eksi 10 derecede bekleyen vatandaşlar metrelerce kuyruktan sonra nihayet suyunu alıp geri dönüyor.

'ÜŞÜSEK DE SU DOLDURUYORUZ'

Suyun kaliteli olduğunu ve lezzetli olduğu için almak isteyen bir vatandaş "Oteller bölgesinde bulunan Ayı çeşmesinin suyu çok kaliteli. Bu suyun lezzetini alan vazgeçemiyor. Burası şehir merkezine 30 kilometre uzaklıkta, buraya gelip su dolduruyoruz. Uludağ'da kar var, hava sıcaklığı da 5-10 derece arasında değişiyor. Dondurucu bir soğuk var, buna rağmen üşüsek de su dolduruyoruz" dedi.

Tatilciler yarıyılda Uludağ'a akın etti: Pistte adım atacak yer kalmadı Okulların yarıyıl tatiline girmesini fırsat vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte Uludağ’a akın etti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen tatilciler, pistlerde adım atacak yer bırakmadı.

Otele verecekleri tek gece fiyatına aylarca Uludağ’da tatil yapıyorlar Kış turizmin önemli merkezlerinden Uludağ’a gelen otele verecekleri 1 gecelik parayla aylarca tatil yapıyor.

Uludağ'da sezonun en yoğun günü! Pistlerde adım atacak yer kalmadı Kış turizmini önemli merkezlerinden Uludağ sezonun en yoğun gününü yaşadı, pistlerde adım atacak yer kalmadı.