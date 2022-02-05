Türkiye Gazetesi

Bursa’da 35 yaşındaki Serap Göl Görel ve eşi Bayram Görel boşanma kararı aldı. Serap Gül Görel Yeni Mahalle Millet Caddesi’nde bir sitede ikamet eden ailesinin yanına taşındı. İddiaya göre çocuklarını görmek için adrese gelen öfkeli damat Görel, kapı açılır açılmaz kurşun yağdırdı. Bayram Görel’in tabancasından çıkan kurşunlarla eşi Serap Gül Görel’e, kayınbabası Cevdet Cantürk’e, kaynanası Şaziye Cantürk ve kayınbiraderi Muhammet Enes Cantürk yaralandı.

KAYINBABA AMELİYATA ALINDI

4 kişiyi yaralayan Bayram Görel, daha sonra aynı silahı kafasına dayayıp ateşledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 5 yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayram Görel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kayınbaba Cevdet Cantürk ise ameliyata alındı. Diğer 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.