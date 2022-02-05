Türkiye Gazetesi

Büyükşen çifti cinayeti ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Konya'nın Karatay ilçesinde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetti, pencereden atlayıp kaçan kızları ise yaralandı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aydınlatılamayan olaya ilişkin 13 Temmuz'da yeniden soruşturma başlatıldı ve jandarma ekipleri tarafından 25 şüpheli yakalandı. Sorgulama neticesinde adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si "kasten öldürmeye azmettirme", 2'si de "kasten öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı, 21 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Ankara'da yakalanan Afganistan uyruklu şüpheli A.U. da Konya İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Konya Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Necla ve Metin Büyükşen

TUTUKLU SAYISI 2'YE DÜŞTÜ

Tutuklu sanıklardan Mustafa Okşen, cezaevinde rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Afganistan uyruklu A.U. da adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Gelen son dakika haberine göre; soruşturma kapsamında tutuklanan Zekeriya O. da tahliye edildi. Cinayetin zanlıları Esra T. ile Abdullah Başdemir'e yardım ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan Zekeriya O'nun, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tahliye edilmesine karar verildi. Böylece tutuklu sayısı 2'ye düştü.

Büyükşen çifti cinayetinde tutuklanan sanık tahliye oldu Konya'da 3 sene önce öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayetinden tutuklanan Afganistan uyruklu çoban Abdulhamid Uzbek, adli kontrol şartıyla tahliye oldu.