Türkiye Gazetesi

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da sömestri yoğunluğu son gününde de yaşanıyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, hem kendileri dinlendi hem de çocuklarını eğlendirdi. Hava sıcaklığının eksi dereceleri gören zirvede, kar kalınlığı ise bir metrenin üzerinde olması hem tatilcileri, hem de turizmcilerin yüzünü güldürdü.

ÖĞRENCİLER KARLA BİRLİKTE STRESİNİ ATTI

İstanbul’dan geldiklerini belirten öğrenciler, ilk dönemin stresini attıklarını karla birlikte eğlendiklerini dile getirdi.

Aileler ise, çocukların bahanesiyle kendilerinin de dinlendiğini söyledi.

TATİL BİTİMİYLE MEMLEKETE DÖNECEĞİZ

İzmir’den gelen İlkim Uçaş da, “Uludağ’da sömestri yoğunluğu yaşanıyor. Daha öncelerde buraya gelmiştim. Şu an biraz daha keyif alıyorum. Kayak yapmayı öğrendim. İlk dönemin stresini atıyoruz. Tatilin bitimiyle biz de memlekete döneceğiz” şeklinde konuştu.

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