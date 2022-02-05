Türkiye Gazetesi

“Ilgaz, Anadolu’nun sen yüce bir dağısın” nağmeleri ile türkülere konu olan Çankırı-Kastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı’nda kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı.

EŞSİZ MANZARAYI FOTOĞRAFLADILAR

Hafta sonu Ilgaz Dağı’na çıkan vatandaşlar, eşsiz manzarayı cep telefonları ile fotoğrafladı. Ankara başta olmak üzere çevre illerden onlarca vatandaş, Çankırı Dağı’nı ziyaret ederek karın tadını çıkarttı. Eşsiz güzelliği ile hayran bırakan Ilgaz Dağı drone ile havadan da görüntülendi.

Çevre illerden bölgeye gelen vatandaşlar, ortaya çıkan kar manzarasını gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemediklerini söylediler.

Antalya'da vatandaşlar kar manzarası eşliğinde denize girdi Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü Antalya’da deniz sıcaklığı 20 derece olunca vatandaşlar Bey Dağları’ndaki kar manzarası eşliğinde Konyaaltı Sahili’nde denize girdi.

Manzara canından etti: 150 metre yükseklikten düştü Yalova’nın Altınova ilçesi Ballıkaya mevkiinde bir vatandaş manzarayı seyrederken 150 metre yükseklikten düşerek yaşamını kaybetti.