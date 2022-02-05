Türkiye Gazetesi

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, artan korona virüs vakaları nedeniyle Türkiye’yi kırmızı listeye almıştı. Alınan kararla birlikte ülkeye giriş yapanlardan aşı kartı ile birlikte zorunlu PCR testi istenirken, Türkiye’den Bulgaristan’a geçiş için istenen 600 liralık PCR testi sebebiyle Bulgarlar Edirne’ye akını kesmişti. Bulgaristan'ın her geçişte PCR testi isteme zorunluluğunu kaldırması üzerine Bulgar vatandaşları alışveriş için yeniden Edirne’ye gelmeye başladı.

İŞLERİMİZ ŞUANDA ÇOK İYİ

Ulus Pazar esnaflarından Tuncel Nierve, PCR testinin kalkmasıyla esnafın yüzünün güldüğünü belirterek, “Bulgarlar tekrardan gelmeye başladı ve esnafımızın da yüzü tekrardan gülmeye başladı. İşlerimiz şu anda çok iyidir, 2 hafta biraz çabaladık ama yine pazar toparlanıyor. Soydaşlarımız, vatandaşlarımız tekrardan geliyor. Bulgar vatandaşlarımız bagajlarını doldurup gidiyorlar. Gelemiyorlardı, maliyetler çok yükselmişti. Şimdi kalktı, rahat rahat geliyorlar” dedi.

TEST KALKTIĞI İÇİN MUTLU OLDUK

PCR testinin kalkmasıyla Edirne’ye geldiklerini ve çok mutlu olduklarını vurgulayan Bulgaristan vatandaşı Fati Mostafamova, “Çok memnunuz. Türkiye çok ucuz geliyor bize. PCR testi kalktı çok sevindik. Her şey çok güzel, her şeyden mümkünce alıyoruz. 2 ay önce gelmiştik ve şimdi geldik fiyatlar yine aynı. Bulgaristan’da her şey çok pahalı. Mutluyuz, insanlar çok hoş karşılıyorlar, dikkat çekiyorlar. Her şeyden memnunuz” şeklinde konuştu.

Alışveriş için geldiklerini dile getiren Bulgar turist Angei Panaıotov, “Çok daha rahat alışveriş yapabiliriz. Her şey çok daha iyi. Kıyafet, gıda alıyoruz. Çocukları giydirmeye geldik. Ben iki haftada bir geliyorum” diye konuştu.

BULGAR MÜŞTERİLERİMİZ TEKRAR GELMEYE BAŞLADI

PCR testi kalktıktan sonra Edirne'nin hareketlendiğini ifade eden Bostan Pazarı esnafı Metin Doğan, “PCR testi kalktıktan sonra Edirne hareketlendi. Bulgar müşterilerimiz tekrar gelmeye başladı. Onlar memnun, biz onlardan memnunuz. İnşallah bu süreç devam eder böyle. PCR testi kalktığı için hepsi başladı gelmeye. Aşısı olmayanlara da günlük test istiyorlar, o da 10 leva. Bulgar vatandaşların canını yakmıyor, yüksek gelmiyor. Bunun için rahat gidip geliyorlar. Ama bundan önceki dönemde 90 levaya test yaptırıyorlardı, yüksek olduğu için gelemiyorlardı” ifadelerini kullandı.

Bulgarlara PCR testi zorunlu oldu, Ulus pazarı boş kaldı Bulgaristan vatandaşları PCR testi zorunluluğu nedeniyle Edirne'ye gelmeyince, birkaç hafta öncesine kadar adım atacak yer dahi kalmayan Ulus Pazarı, son haftaların en sakin gününü yaşadı.

Edirne esnafından Bulgarlara kampanya: Alışveriş yapana PCR testi bedava Dolar kuru nedeniyle Edirne’ye akın eden Bulgaristan vatandaşları PCR testi zorunluluğu nedeniyle gelmemeye başlayınca esnaf çareyi kampanyada buldu. Kent esnafı bin TL alışveriş yapan Bulgaristan vatandaşlarının PCR testi ücretlerini karşılayacaklarını açıkladı.

Bulgaristan’ın PCR kararı öncesi Edirne’ye Bulgar akını Bulgaristan’ın yeni devreye soktuğu PCR kararı öncesi Bulgaristan vatandaşları soluğu Edirne’de aldı. Alışveriş için akın akın gelen turistler buldukları her şeyi aldı. Birbirleriyle yarışan Bulgaristan vatandaşları araçlarının bagajlarını doldurup Edirne’den ayrıldı.

Edirne esnafına Bulgar turistlerden sahte dolar şoku Son günlerde Edirne'de Bulgar turist yoğunluğu yaşanıyor. Sık sık alışveriş yapmak için gelen turistler esnafın yüzünü güldürüyor. Ancak bir çift, sahte dolarlar ile esnafı dolandırmaya başladı.