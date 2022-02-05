Türkiye Gazetesi

Kilis'in Musabeyli ilçesinde görenleri şaşkına uğratacak bir olay meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan adamın hayvanlarından biri doğurdu. Yeni doğan hayvana bakmak için ahıra gittiğinde şok edici görüntüyle karşılaştı. İki gözü alnının ortasında olan doğan oğlak sahibini şaşırttı.

​​​​​​​Gökmusa köyünde hayvancılık yapan 40 yaşındaki Ahmet Kartal, 2 gün önce akşam saatlerinde hayvanlarına bakmaya gittiğinde gözleri alnının ortasında olan yeni bir oğlağın doğduğunu fark etti. 25 yıldan bu yana hayvancılıkla uğraştığını, ilk defa böyle ilginç bir durumla karşılaştığını belirten Kartal, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi.

Hayvancılık yapan Kartal "Dün akşam bu oğlak dünyaya geldi. Oğlağı emzirmeye gittiğimde ahırda ilk gördüğümde ürperdim. Oğlak ses vermedi, fotoğrafını çektiğimde oğlağın gördüğünü hissettim. 25 yıldır bu işi yapıyorum. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım." dedi.

Kilis'te gözleri alnının ortasında doğan oğlağı görenler hayrete düşüyor.

'BÜYÜK İHTİMALLE YAŞAYAMAZ'

Şaşkına uğrayan Ahmet Kartal, "Anasına emzirmeye çalışıyorum ama süt içmiyor. Büyük ihtimalle yaşayamaz. Böyle bir şey ne gördüm ne de duydum. Görenler de şaşırıyor. Ayrıca sürücülük yaptığım için bununla ilgilenemem, yetkililerin götürüp yaşatmasını istiyorum."" ifadelerini kullandı.

RASTLANILAN BİR DURUM

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Uyar, olgunun tamamen doğumsal bir bozukluk olarak gerçekleştiğini söyledi.

Bu tür vakalara zaman zaman rastladıklarını anlatan Uyar, şu şekilde konuştu:

"Bilimsel olarak 'sebosefali' adı veriyoruz bu duruma. Bu sebosefalide her göz ayrı bir göz çukurunda şekillenmesi gerekirken burada iki göz küçük kalmış ve tek göz çukurunda şekillenmiştir. Bu olguda aynı zamanda burunda da bir anomali var buna da arinosefali denmektedir. Bu tür durumlarda burun ya küçük şekillenebilir ya da hiç şekilenmeyebilir. Zaman zaman gerek insanlarda gerekse hayvanlarda rastladığımız bir durum.

GENETİK BOZUKLUK OLABİLİR

Çok sık şekillenmez genellikle viral hastalıklara bağlı olarak, ayrıca genetik bozukluğa ve enfeksiyoz toksik hastalıklara bağlı da şekillenebilir. Bu da onlardan bir tanesi. Oğlağın annesi veya babasında herhangi bir bozukluk olmayabilir ancak anne karnındayken bu saydığımız durumdan bir sebebe ya da çok şiddetli bir yüksek ateşe maruz kalındığında bu tür anomalilere rastlanabilir."

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