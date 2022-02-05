Türkiye Gazetesi

Zabıta ekipleri Atatürk Bulvarı üzerinde dilencilik yapan şahsın üzerinde arama yaptı. Arama yapılan Ali S.'nin üzerinden 705 lira çıktı. Paraya el konulan ve cezai işlem uygulanan şahıs şehir merkezinden uzaklaştırıldı.

GÜNLÜK HASILATI 705 LİRA

Belediye Başkanı Alper Taban sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı; "Merhamet duygularımızı kullanarak dilencilik yapan kişinin günlük hasılatı 705 lira.Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Dini duygularımızı sömüren bu kişilere lütfen inanmayın."

Dilencinin üzerinden çıkan para ekipleri bile şaşırttı Düzce'de zabıta ekipleri, şehir merkezinde duygu sömürüsü yaparak dilenen dilencileri enseledi. Bir dilencinin üzerinden 11 bin 810 TL para çıkınca ekipler bile şaşkına döndü.

Dilenci virüslü çıktı, açıklaması şoke etti Düzce'de küçük çocuğuyla birlikte ışıklarda dilenerek, para isteyen kadın, koronavirüs hastası çıktı. Zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilenci, "Ben koronavirüslüyüm, beni almayın dedim ama zabıta ekipleri dinlemedi" diyerek tepki gösterdi.

Kadın ve çocuklara zorla dilencilik yaptıran şahıs tutuklandı İstanbul’da metro, metrobüs, trafik ışıkları ve turistlerin yoğun olduğu bölgelerde kadın ve çocuklara zorla dilencilik yaptırdığı iddiasıyla yakalanan suç örgütü lideri tutuklandı.