Türkiye Gazetesi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Peymunut mezrasında besicilik yapan Enver Çulcu’nun koyunlarından biri 5 bacaklı kuzu doğurdu. Ağıla girdiğinde kuzuyu gören Çulcu, büyük şaşkınlık yaşadı.

Kuzunun doğduktan kısa süre içerisinde telef olduğu öğrenildi.

56 YAŞINDAYIM BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM

Koyunun doğurmasına yardım ettiğini aktaran Çulcu, “Baktım ki 5 ayaklı kuzu geldi. 56 yaşındayım böyle bir şey görmedim” dedi.

Annesi ölen kuzuya yapılanlar önce tepki çekti! Gerçek ortaya çıkınca takdir topladı Sürü sahibi olan bir kişi, annesi ölen kuzunun başka bir koyun tarafından benimsenmesi için sıra dışı bir yöneteme başvurdu. Ölen kuzudan kestiği bir deri parçasını, annesi ölen kuzunun üzerine bağlayan sürü sahibi, o anları sosyal medyadan paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken, tepkiler üst üste geldi. Sonradan olanlar ortaya çıkınca sürü sahibi herkes tarafından takdir edildi.

Sürüden ayrılan kuzu, menfeze sıkıştı Bingöl’ün Karlıova ilçesinde menfeze giren kuzu mahsur kaldı. Kuzunun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Evinde biberonla beslediği kuzu bez parasını kendi seçiyor Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan Karakuş ailesi, annesinin istemediği kuzuya evlerinde biberonla besleyip altını bezleyerek bakıyor.

Altını bezlediği kuzusuyla alışverişe de gidiyor, sahile de Sakarya'da pandemi sebebiyle evden çıkamayan çocuklarını mutlu etmek için aldığı kuzuyu zamanla evladı gibi gören Nükhet Azaklı, 'Karbeyaz' ismini verdiği kuzusuna evde bebek gibi bakıyor. Altını bezleyip, renkli renkli giydirdiği kuzusuyla hem alışverişe, hem de sahile giden Azaklı, onu asla yanından ayırmıyor.