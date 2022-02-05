Türkiye Gazetesi

Çorum-Samsun karayolunda rampaya tırmanan Gürcistan plakalı Murat U. idaresindeki tır arızalandı. Bir süre sonra hızla geri geri gitmeye başlayan tır, Yaşar C. yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan Kemal Çalışkan olay yerinde hayatını kaybederken, Onur E. ve sürücü ağır yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibinin yanı sıra sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Kemal Çalışkan’ın vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olmaya gittiği öğrenildi.

Kaza sebebiyle yolun Samsun istikameti trafiğe kapandı. Karayolunda metrelerce araç kuyruğu oluşurken, polis ekipleri zaman zaman trafiği kontrollü olarak tek şeritten sağladı.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN 60 SÜRÜCÜYE CEZA

Öte yandan trafik akışının kontrollü olarak verildiği Çorum-Samsun karayolunda yoldan geçen sürücülerin cep telefonlarıyla görüntü almaları dikkat çekti. İkinci bir kazaya mahal vermemek için polis ekiplerinin aldığı güvenlik önlemlerini hiçe sayarak trafiği tehlikeye düşüren sorumsuz sürücülere polis ekipleri acımadı.

Olay yerinden geçerken seyir halinde telefonuyla görüntü alarak trafiğe tehlikeye düşüren 60 sürücüye polis tarafından cezai işlem uygulandı.

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