Türkiye Gazetesi

Almanya’dan Denizli’nin Bekilli ilçesindeki evini tamir ettirmek isteyen Şenol Bardakçıoğlu ilçeye gelerek pansiyon tuttu. Burada evini yaptırmaya başlayan Bardakçıoğlu, pansiyonda kaldığı sırada çalışanlar tarafından hareketsiz yatarken bulundu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ DEĞİL

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gurbetçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından gurbetçinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Öte yandan vücudunda herhangi kesik ve yara izine rastlanılmayan gurbetçinin kesin ölüm nedeninin ise yapılacak olan otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.

Samsun'da iki yaşlı adam iple asılı halde ölü bulundu Samsun'da yakınlarının ulaşamadığı 58 ve 60 yaşındaki iki kişi ayrı noktalarda iple asılmış halde ölü bulundu.

41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Isparta’da yalnız yaşayan 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Okul müdürü evinde ölü bulundu Sakarya Akyazı'daki bir okulda müdür olan Nuri Çalıcıoğlu, evinde ölü bulundu. Çalıcıoğlu'nun kalp krizi geçirdiği düşünülüyor.