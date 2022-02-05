Türkiye Gazetesi

Soba faciası bu defa Çorum'da bir cana mal oldu. Osmancık ilçesinde bir kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde eve gelen eşi, kocasının öldüğünü görünce kahroldu.

EŞİ, ANNESİNE BAKMAK İÇİN YALNIZ BIRAKMIŞTI

Olay, Güney Mahallesi 1 Nolu Okul Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. İddialara göre, Mehmet Koca (58) dün akşam kömür sobasının bulunduğu odada uyudu. Koca’nın eşi ise yatalak hasta olan annesine bakmak için evin üst katında kaldı. Sabah 09.30 sıralarında eşini kahvaltıya kaldırmak için alt kata inen eşi, odanın duman içerisinde olduğunu gördü. Eşi Mehmet Koca’yı hareketsiz halde gören kadın yakınlarına haber verdi. Eve gelen yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit ederken, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili inceleme başlattı.

Talihsiz vatandaşın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü ihtimali üzerinde durulurken, cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.

Kahramanmaraş'ta soba faciası: Anne ve oğlu hayatını kaybetti Kahramanmaraş’ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Adıyaman'da sobadan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde soba gazından etkilenen 5 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Niğde'de soba gazından zehirlenen 2 kardeşten biri öldü Niğde'nin Çamardı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kardeşten biri hayatını kaybetti.

Karabük'te soba gazından zehirlenen çift hastanelik oldu Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.