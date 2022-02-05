Türkiye Gazetesi

Antalya’da 48 yaşında olduğu öğrenilen ve yalnız yaşayan bedensel engelli adam, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Bakıcısı şahsın hayatını kaybettiğini duyunca şoka girerek gelen telefona cevap veremedi.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Yangın, Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3377 Sokak üzerinde bulunan iki katlı apartmanın 2’nci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre; bedensel engelli Bülent Gül’ün yalnız yaşadığı daireden dumanların çıktığını gören mahalle halkı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan kontrolde içeride 48 yaşındaki Bülent Gül’ü hareketsiz buldu. 112 ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

BAKICISI ŞOKA GİRDİ

Öte yandan yangını duyarak olay yerine gelen şahsın bakıcısı Tursun Değirmenci, büyük üzüntü yaşadı. Gördükleri karşısında adeta şoke gören kadın, olayı duyarak arayan bir kişiye ise cevap veremedi. Kadını komşuları sakinleştirdi.



Hayatını kaybeden kişinin elektrik sobası ile ısındığını belirten Değirmenci, “Engelli biriydi. Soba devrilmiş olabilir. Ben günde bir defa gelerek yemeğini yedirir, bulaşığını yıkar giderdim” dedi. Olayı gören Erdoğan Öztürk ise, “Bir ses geldi. Bir baktım alevler var. Koştum geldim. Adam bağırıyordu. Adam kapıya kadar geldi ama alevler gelince kurtaramadım” diye konuştu.

Yangını duyan mahalle halkı ise adeta olay yerine akın etti. Polisler zaman zaman vatandaşları uyararak olay yerinden uzaklaşmasını istedi. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise polisin olay yerinde yapılan incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ümraniye'de cezaevi yangını! 20 mahkum hastanelik oldu Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yangın çıktı, dumandan etkilenen 20 mahkum hastaneye sevk edildi.

Ölüm beşikte yakaladı: Yangında 8 aylık bebek ve 3 yaşındaki çocuk yanarak öldü Ordu'da ahşap bir evde çıkan tüp patlaması nedeniyle çıkan yangın sonucu 8 aylık Yaman bebek ve 3 yaşındaki ağabeyi Eymen Alantepe, feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.

Bağcılar'da yangın paniği: 8 kişi kurtarıldı İstanbul Bağcılar’da 3 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlarda duman altında kalırken, binada mahsur kalan 2’si yatalak toplam 8 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.