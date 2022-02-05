Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde madde bağımlısı olduğu öğrenilen cani koca, 19 yaşındaki 6 aylık hamile olan dini nikahlı eşini 1,5 yaşındaki kız çocuğunun gözü önünde kurşun yağdırarak katletti. Kurşunların hedefi olan hamile kadın hayatını kaybederken, gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TALİHSİZ KADIN AĞABEYİNİN EVİNE SIĞINMIŞTI

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Ümraniye’de Adem Yavuz Mahallesinde saat 15.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasret Dalkoparan (19), dini nikahlı kocası ve madde bağımlısı Ozan Dum’un (21) aşırı kıskançlıkları nedeniyle tartışarak ağabeyi Tolga Dalkoparan’ın evine sığındı. Tartışmadan bir kaç gün sonra Ozan Dum, Dalkoparan’ın yaşadığı evi gözetlemeye başladı. Dum, Hasret Dalkoparan’ın ağabeyinin markete gitmesini fırsat bilerek evin içerisine daldı. Eşiyle tartışan Ozan Dum, ardından silahını çıkartarak Hasret Dalkoparan’a 1,5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan hamile kadın, hayatını kaybetti. Cani koca, kızının gözü önünde eşinin kollarını ve bacaklarını keserek parçalara ayırdı. Silah seslerini duyan yenge, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Hasret Dalkoparan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni, incelenmek üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Öte yandan kurşunların televizyonu ve duvarları deldiği, tavanın ise kana bulandığı görüldü.

ACILI AİLE CENAZEDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Dini nikahla eşi tarafından katledilen Hasret Dalkoparan’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Çekmeköy Alemdağ Mezarlığına defnedildi. Cenaze töreninde Dalkoparan’ın gözyaşlarına boğulan aile yakınları, fenalık geçirdi.



18 Suç kaydı bulunan Ozan Dum, polisin detaylı çalışmaları sonucu kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte Çekmeköy’de yakalandı. Emniyette sorgulama işlemleri tamamlanan cani koca, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYETİN AYRINTILARI KAN DONDURDU

Görgü tanığı yenge Hülya Dalkoparan, “Ben evdeydim, eşim markete girmişti. Ateş ettiğini duyunca kaçarak saklandım. Eşimi aradım, eşim eve geldi. Odanın kapısını açtığımızda, kanlar içerisinde öldürülerek parçalara ayrıldığını gördük. Bu şahsın en ağır cezayı almasını istiyoruz. İdam edilmesini istiyoruz” dedi.

Baba Derya Dalkoparan, “Ben bu şahsın annesi ve babasından da şikayetçiyim. Daha önceden kızımı tehdit ettiğini de biliyorlardı. Nitekim bu şekilde de oldu. Şimdi ben buradan adalete sesleniyorum. Ne zamana kadar kadınlar böyle katledilecek. En son evimizin önünde pusuya yatıp kızımı vurdu. Damadım iyi bir insan değildi. Ben annesine babasına defalarca söyledim. Sonuç ortada, çok üzüntülüyüm. Canımız çok kötü bir şekilde yanıyor. Bu caninin idamını istiyorum, çifte cinayet gerçekleştirdi. Benim kızım hamileydi” ifadelerini kullandı.

1.5 YAŞINDAKİ KIZ FECİ CİNAYETE TANIK OLDU

Kuzen Tuğba Dalkoparan ise, “Dün evin önüne gizlenerek, Hasretin ağabeyinin evden çıkmasını beklemiş. Ağabeyi evden ayrılınca içeriye girmiş. Yengesi evde olunca onu dışarıya çıkarmış. Tartışma yaşanınca yanındaki silahını çıkararak, 1.5 yaşındaki kızının önünde eşini başından vurmuş. Bebeğinin gözü önünde ölmüş olan eşine işkence uygulayarak parçalara ayırmış” diye konuştu.

2,5 yaşındaki yeğeni elini öpmedi diye dövdü, annesini de 50 yerinden bıçakladı Hatay’da elini öpmeyen 2,5 yaşındaki yeğenini döven amca kendisine ağabey demeyen yengesini de 50 yerinden bıçakladı. Sol gözü görme yetisini kaybeden genç kadın yardım istedi.

Eşini öldüren kadının tahliye kararı reddedildi Kendisini sürekli olarak darbeden eşini vurarak öldüren kadın, cezaevinde ikiz bebeklerinden birini düşürdü. Bu nedenle istenen tahliye kararı ise mahkemece onaylanmadı.

Eşini çekiçle öldüren cani kocanın ifadesi şoke etti Zonguldak'da eşinin evden gitmemesi için araç lastiklerini kesen kadın, eşi tarafından çekiçle feci şekilde öldürülmüştü. Olayın ardından oğlunu arayıp durumu bildiren adam gözaltına alınırken, cani kocanın emniyetteki ifadesi şoke etti.