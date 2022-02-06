Türkiye Gazetesi

Sinop'un Boyabat ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Barışmak için bir araya gelen taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda 8 kişi çeşitli şekillerde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan tabancayla vurulan Aşkın Ç ve Cemal E. yapılann tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise ilk müdahalenin ardından kentteki başka hastanelere sevk edildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Emniyet güçlerince olayın meydana geldiği mahalle ile hastane önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Vali Erol Karaömeroğlu ve İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin'de ilçeye gelerek olaya ilişkin bilgi aldı. Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yaşanan olaya hızlı bir şekilde müdahale edilmiş olup, olaya karıştığı tespit edilen failler gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

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