Ankara'dan Van istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü, Kayseri-Malatya karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi İncesu mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, yolculardan Şadiye Karaçam (25), Melahat Aydın (31), Fatma Zengin (24), Emin Yener (25), Metehan Göverçin (23), Ahmet Alkış (38), Şifa Belkırat (34), Nilüfer Sarıkaya (53), Ümit Üstün (20), Ayşenur Donat (27) ve Betül Adıyaman (26) yaralandı.
SİVAS'A SEVK EDİLDİLER
11 yaralı yolcudan bazıları Gürün Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Otobüste 39 yolcunun bulunduğu öğrenildi.
Feci kaza: Kendi aracı sonunu getirdi Kastamonu'da kontrolünü kaybettiği traktörün kaza yaparak devrilmesi üzerine ağır yaralanan sürücü, hastanede hayatını kaybetti.
Torunlarını doktora götürmek istemişlerdi, feci kazada öldüler Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden karı-kocanın 5 yaşındaki torunlarını götürdükleri hastaneden dönerken kaza yaptıkları belirlendi.