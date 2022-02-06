Türkiye Gazetesi

Meteoroloji, son dakika hava tahmin raporunu yayımladı. 6 Şubat 2022'ye dair Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurdun batı bölgelerinde hava açık ve bulutlu, orta kesimlerde ise sisli olacak. Sağanak yağış etkisini Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında gösterecek, Karadeniz'in doğu illerinde ise kar yağışı etkili olacak.

DOĞU BÖLGELERE ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek bölgelerinde çığ riski bulunduğu konusunda uyaran Meteoroloji, aynı zamanda sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğini açıkladı. Kar yağışı Kastamonu, Ardahan, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinde etkili olacak.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



6 Şubat 2022 hava durumu tahmin raporu

KAR YAĞIŞI YENİDEN GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yeni haftayla beraber batı bölgelerden itibaren sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor ancak salı günü yağış kuvvetini ve etki alanını artıracak. Marmara, Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sağanak yağış ve kar yağışı bekleniyor. Yağışların çarşamba ve perşembe günleri de devam edeceği, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.



9 Şubat 2022 hava durumu tahmin raporu

ÇIĞ, BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri olan Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin altında seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İSTANBUL 10°C Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 7°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 16°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA 4°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 12°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu

TRABZON 11°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu

ERZURUM 0°C Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 11°C Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den 3 kente kar ve sağanak uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava tahminlerine göre Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerine kuvvetli yağış uyarısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerine ise çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar, kar geri geliyor Meteoroloji'nin açıkladığı hava durumu raporuna göre 10 ilimiz için sarı kodlu uyarı yapıldı. Birçok ilde kar ve sağanak yağış bekleniyor.