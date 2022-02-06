Türkiye Gazetesi

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışını kimi zorluk olarak gördü kimi ise eğlence. Sivas'ta yaşayan iki kişi köylerine kar yağınca sanatlarını konuşturdular.

Kent merkezine 210 kilometre uzaklıkta bulunan Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde yaşayan Adem Soylu ve Ahmet Duman yoğun kar yağışını fırsat bildi ve köyde yaşayan vatandaşların da yardımını alarak kentin sembolü haline gelen Sivas Kangalını kardan yaptılar.

4 SAATTE YAPTILAR

Yapımı yaklaşık 4 saat süren kardan Kangal köpek köylülerin ilgi odağı haline geldi ve köyde bulunan gerçek köpeklerinde dikkatini çekti.

Sivas'ta arkadaşların kavgası kanlı bitti, 3 yaralı var Sivas’ta yaşanan olayda arkadaşlar arasında çıkan kavga kanlı bitti, 1’i ağır 3 kişi bıçakla yaralandı.

Sivas'ta minaresiz cami minaresine kavuşuyor Sivas’ta minaresi olmadığı için camiye benzetilmeyen Kadı Burhanettin camisine hayırseverlerin desteğiyle minare yapılacak.

Sivas'ta yolcu otobüsü devrilen tıra çarptı: 1 ölü, 27 yaralı Sivas'ta bir yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle devrilen tıra çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.