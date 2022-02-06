Türkiye Gazetesi

Boş arazide cesedi bulunan Murat Kartal’ın uyuşturucu iddialarıyla gündeme gelen Baybaşin Ailesi üyelerinden olan müteahhit Edip Fırat’ı23 Aralık 2015 tarihinde öldürmekten tutuklanıp 2022 tarihinde tahliye edildiği ve 20 Ocak’tan bu yana da kayıp olduğu biliniyordu.

KELEPÇE TAKARAK CANLI CANLI GÖMDÜLER

Sabah’ın haberine göre polis memurları Erdem Ö. Ve Fatih E.’nin 20 Ocak 2021 tarihinde Kartal’ı Maltepe’deki evinden kelepçe takarak kendi araçlarına aldıkları, "Karakola gidiyoruz" diyerek götürdükleri belirlendi. Kartal'ın da ailesine "Gayrettepe'ye gidiyoruz" dediği kaydedildi. Ancak zanlılar, Kartal'ı karakola değil, İstanbul Adalet Sarayı yakınlarında bulunan Edip Fırat'ın amcası Yavuz Yavuztürk ve yanındakilere teslim etti.

2 POLİS 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kartal'ın da buradan Beylikdüzü'ndeki köşke götürüldüğü ve burada öldürüldüğü değerlendiriliyor. Cesedin kelepçeli olması canlı canlı gömüldüğü ihtimalini güçlendirdi. Köşk ve çevresinde arama çalışmaları sürerken Kartal'a ait olduğu ve kriminal incelemesi halen süren kan örnekleri ile bir adet ayakkabı da ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alınırken, aralarında 2 polisin de olduğu 7 şüpheli tutuklu bulunuyor.