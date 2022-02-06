Türkiye Gazetesi

İzmir Çevre Yolu Işıkkent yol ayrımı yakınlarına 1 Şubat akşam saatlerinde meydana gelen olayda otoyol kenarında yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Küçük bir alanda etkili olan yangın itfaiye ekipleri söndürülürken olay yerinde bir valiz dikkat çekti. Yapılan incelemede valizin içerisinde bir erkek cesedi olduğu tespit edildi. İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA testi sonucunda, öldürülen kişinin servis şoförlüğü yapan 40 yaşındaki Metin Çetinkaya olduğu tespit edildi. Evli olduğu öğrenilen Çetinkaya'nın acı haberi, Narlıdere ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki ailesine haber verildi.

CİNAYETİ PARA İÇİN İŞLEMİŞLER

Olayla ilgili sürdürülen soruşturma çerçevesinde, olaya karıştıkları ileri sürülen Velat Ç. (29), Hakan M. (34) ve Hakan M.'nin eski eşi Kübra T. (35), Jandarma Dedektifleri olarak da bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan Kübra T.'nin ifadesinde cinayeti Velat Ç.'nin tek başına işlediğini söylediği öğrenildi. Diğer zanlı Hakan M.'nin de ifadesinde aynı şeyleri söylemesi üzerine Velat Ç., çapraz sorguda suçunu itiraf etti. Olayın kendi evinde gerçekleştiğini söyleyen Velat Ç., Metin Çetinkaya ve diğer şüphelilerle birlikte evde alkol aldıklarını, Çetinkaya'nın otomobilini sattığını söylemesi üzerine cinayeti planladıklarını, daha sonra Çetinkaya'yı boğarak öldürdükten sonra valize koyduklarını, valizi de yol kenarına atıp ateşe verdiklerini söylediği öğrenildi.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA HESABINDAN PARA ÇEKTİLER

Cinayeti itiraf eden Velat Ç.'nin sorgusunda, öldürdükleri Metin Çetinkaya'nın hesabından 9 bin 500 lira para çektiklerini, yakalanmamaları halinde hesaptan yine para çekeceklerini söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan zanlılardan Velat Ç.'nin hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmaktan 5 ayrı suç kaydı, Kübra T.'nin de yağma, şantaj, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan sabıkası olduğu belirlendi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.