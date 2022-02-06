Türkiye Gazetesi

Son dakika deprem haberi: AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, Yalova'da saat 15.07'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hafif şekilde hissedilen deprem yerin 7,04 km derinliğinde meydana gelirken, merkez üssü ise Gemlik Körfezi, Armutlu olarak kaydedildi.

AFAD'ın resmi Twitter hesabında yapılan paylaşımda depremin ayrıntılarına yer verilirken korkutan deprem hakkında henüz olumsuz bir ihbar yapılmadı.

Google depremi erken bildirecek Google, Android Deprem Uyarı Sistemi ile 3 milyar akıllı telefonda yer alan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve depremden etkilenen bölgedeki kullanıcılarına ortalama 6 saniye içerisinde uyarı gönderiyor. Türkiye’de de uygulamaya giren sistem ile can kayıplarının yüzde 50 azaltılması hedefleniyor.

Konya'da korkutan deprem! Birçok yerden hissedildi Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Konya merkezli 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 4,2 olarak açıklarken merkez üssü ise Kızılören Meram olarak bildirildi.